Долина осудила Mia Boyka из-за девочки-квадробера

Певица Лариса Долина осудила свою коллегу Mia Boyka, которая оказалась вовлечена в скандал с восьмилетней девочкой-квадробером. Свое мнение на этот счета она высказала в беседе с VOICE.

Напомним, что во время концерта в Надыме Mia Boyka пригласила на сцену потерявшуюся девочку, чтобы помочь. Там певица стала расспрашивать школьницу о ее увлечении, а затем и вовсе раскритиковала его. В результате Mia Boyka обвинили в публичном унижении ребенка, а некоторые знаменитости, в том числе Егор Крид, поддержал девочку. В дело вмешалась и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая обратилась в прокуратуру. Кроме того родители девочки написали заявление в полицию на певицу за публичные оскорбления.

«А что тут такого? Господи, они же дети, они имеют право. Они играют, может быть, им интереснее придумывать что-то свое, чем сидеть в Интернете. Это нормально абсолютно. Дети любят животных», — осудила поведение Mia Boyka Долина.

Она добавила, что в детском саду тоже играла «и котов, и собак, и лисиц».