У Повалий могут отобрать имущество

Минюст Украины сообщил, что в Высший антикоррупционный суд страны поступил иск о конфискации у певицы Таисии Повалий имущества и прав на песни. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно тексту иска, у певицы хотят конфисковать 7 земельных участка, дом, 4 «устройства для отстрела патронов», два автомобиля, а также авторские права на музыку и слова восьми песен. При этом ранее Повалий заочно обвинили в ряде статей, которые касаются поддержки России.

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