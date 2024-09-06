У Повалий могут отобрать имущество
Минюст Украины сообщил, что в Высший антикоррупционный суд страны поступил иск о конфискации у певицы Таисии Повалий имущества и прав на песни. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно тексту иска, у певицы хотят конфисковать 7 земельных участка, дом, 4 «устройства для отстрела патронов», два автомобиля, а также авторские права на музыку и слова восьми песен. При этом ранее Повалий заочно обвинили в ряде статей, которые касаются поддержки России.
Водонаева подарила квартиру племянникам
«К взысканию министерством юстиции Украины заявлено имущество, которым Повалий Т. М. владеет прямо и опосредованно (через физических лиц). В частности, объекты недвижимого имущества (7 земельных участков, жилой дом и домовладение), транспортные средства (2 автомобиля), устройства для отстрела патронов (4 единицы) и имущественные права на музыку и слова к произведению (8 музыкальных произведений)», — сказано в сообщении украинского министерства.