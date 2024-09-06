В отношении певицы Монеточки возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили в отношении певицы Елизаветы Гырдымовой (внесена Минюстом в реестр иноагентов), более известной как Монеточка, за уклонение от обязанностей иноагента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Дело заведено по части 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ. Оно находится на контроле у прокуратуры.

Ранее столичная прокуратура инициировала уголовное преследование певицы. По данным ведомства, Монеточка два раза за год привлекалась к административной ответственности по статье о нарушении порядка деятельности иноагента, так что ей грозила уголовная статья.