Адвокаты Инстасамки пригрозили Ярушину иском на 25 млн рублей

Апелляционный суд встал на сторону певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) в споре с актером и музыкантом Станиславом Ярушиным. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным канала, второе разбирательство между звездами прошло 6 сентября. Судья обязал Ярушина выплатить Зотеевой 550 тыс. рублей, а также удалить ролик с певицей Mia Boyka, в котором артистка исполнила трек Инстасамки «За деньги да».

В апелляции артист попросил уменьшить сумму моральной компенсации с 2 млн рублей до 550 тыс. рублей, а также не обязывать его удалять ролик. Суд согласился с первым ходатайством актера, но отказал во втором.

Также, заявляет Mash, адвокаты Инстасамки на суде предоставили список потенциально пострадавших от роликов Ярушина артистов. Всего в нем оказалось 50 песен, которые музыкант использовал без разрешения авторов, в своих видео. Защитники Зотеевой посчитали, что общая сумму ущерба от выпусков Ярушина составила 25 млн рублей.

Первый суд между звездой «Универа» с Зотеевой прошел в июне нынешнего года.