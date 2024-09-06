$89.70+0.7899.19+1.12
Почта

Харламов впервые после свадьбы рассказал о страхе, который мешает ему жить

Комик Гарик Харламов признался, что у него есть страх, который мешает ему жить. Как сообщает «МК», на премьере комедии «Любовь зла» он признался журналистам, что все еще страдает от фобии перелетов.

Харламов впервые после свадьбы рассказал о страхе, который мешает ему жить
© РИА Новости

Напомним, что летом Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук. Юморист признался, что его боязнь самолетов повлияла на выбор формата свадебного путешествия.

«Мы ездили на юг в Сочи. У нас был автотур на машине. Во-первых, за границу ездить сейчас сложно: чтобы куда-то полететь, нужно сменить тысячу самолетов, а для меня и один самолет сложно — я аэрофоб, я не летаю на самолетах, и это усложняет процесс. Ну, а во-вторых, автопробег по России — это очень романтично и очень весело», — сказал он журналистам.

Сам Харламов уверен, что в подобных путешествия не важно, куда ты едешь. Для автомобильного путешествия достаточно иметь хорошую компанию.

Шоу-бизнес
Гарик Харламов
Сочи