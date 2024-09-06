Харламов впервые после свадьбы рассказал о страхе, который мешает ему жить

Комик Гарик Харламов признался, что у него есть страх, который мешает ему жить. Как сообщает «МК», на премьере комедии «Любовь зла» он признался журналистам, что все еще страдает от фобии перелетов.

Напомним, что летом Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук. Юморист признался, что его боязнь самолетов повлияла на выбор формата свадебного путешествия.

«Мы ездили на юг в Сочи. У нас был автотур на машине. Во-первых, за границу ездить сейчас сложно: чтобы куда-то полететь, нужно сменить тысячу самолетов, а для меня и один самолет сложно — я аэрофоб, я не летаю на самолетах, и это усложняет процесс. Ну, а во-вторых, автопробег по России — это очень романтично и очень весело», — сказал он журналистам.

Сам Харламов уверен, что в подобных путешествия не важно, куда ты едешь. Для автомобильного путешествия достаточно иметь хорошую компанию.