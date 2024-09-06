Бузова развеяла слухи о своей беременности

В последнее время Ольга Бузова на своей странице в Инстаграме (запрещен в РФ) всячески намекала на то, что планирует стать мамой. И вот действительно стала, правда, только крестной для малыша близкой подруги Марии Погребняк. Теперь все разговоры по поводу беременности певицы можно забыть.

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О рождении четвертого ребенка стало известно сегодня. Папой ребенка является хоккеист Игорь Головинский, за которого девушка недавно вышла замуж. Ольга Бузова сразу же после рождения крестного малыша приехала поздравить подругу. Вот она, женская дружба!