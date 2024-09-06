Актер Станислав Ярушин снова проиграл суд Инстасамке (Дарья Зотеева) по поводу ее трека «За деньги, да». Как сообщает Telegram-канал Mash, его обязали удалить ставший причиной скандала ролик и выплатить исполнительнице 550 тысяч рублей.

Напомним, что конфликт между артистами случился в сентябре 2023 года. Тогда артистка Mia Boyka (Мария Бойко) пришла на шоу Ярушина, где вместе с музыкантами актера раскритиковала песню «За деньги да», в том числе ее музыкальную составляющую и вокальные данные Инстасамки. После этого Бойко сама исполнила композицию. Зотеева не оценила подобной критики и потребовала извинений, а когда их не последовало, директор певицы подал в суд на автора шоу за нарушение авторских прав.

Первый судебный иск закончился победой Инстасамки — суд обязал Ярушина выплатить 2 млн рублей за неправомерное использование музыкального произведения, а также удалить видео. Артист подал апелляцию и предложил выплатить 550 тысяч рублей, но без удаления выпуска.

Новое заседание прошло сегодня, 6 сентября. Представитель Ярушина заявлял, что в выпуске была пародия, которая не переплетается с оригиналом — суд признал этот довод несостоятельным. Команда Инстасамки же представила целый список потенциально пострадавших артистов, чьи треки перепевались на подкасте. Это порядка 50 песен с общей суммой ущерба около 25 млн рублей.

В результате суд согласился с предложением актера снизить размер компенсации, но от ролика на канале избавиться все же придется. Как отмечает канал, что если каждый указанный Зотеевой исполнитель подаст иск, то Ярушина могут заставить удалить почти все материалы шоу.