Лоза предрек неудачу воссоединившейся группе Linkin Park

Рок-группа Linkin Park, которая объявила о выходе первого за семь лет альбома и подготовке к мировому турне, не сможет "дважды войти в одну реку", заявил мнение в беседе с "Газетой.ру" российский музыкант Юрий Лоза.

Он также рассказал, что не принадлежит к числу поклонников этой группы и не следит за творчеством музыкантов.

Новый альбом, над которым работает рок-группа, станет первым с момента кончины фронтмена коллектива Честера Беннингтона. В него войдут 11 песен.

Беннингтон покончил с собой в 2017 году. Музыканта обнаружили мертвым в его доме в Палос-Вердес в Калифорнии. У него остались шестеро детей.

Спустя некоторое время после произошедшего Linkin Park выпустила клип на ранее неизданную песню Lost. В аудиозаписи звучит голос покойного вокалиста. Композиция должна была стать частью альбома Meteora, релиз которого состоялся в 2003 году.