Продюсер Евгений Морозов предрек будущее певицы Алсу на сцене после развода с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым. Как сообщает aif.ru, сейчас у нее есть все шансы занять «трон» отечественного шоу-бизнеса.

Морозов напомнил, что занимался организацией первых концертов певицы в России после победы на «Евровидении». Тогда гастрольный тур по Волге на корабле ей оплатил отец.

«Раньше считалось, что на корпоративах петь унизительно, она никогда там не выступала. Так как у нее не было цели зарабатывать деньги. Она изначально не бедный человек», — сказал продюсер.

Сейчас у Алсу есть все шансы заработать еще больше популярности и добиться успеха при условии работы с «правильным» продюсером. По мнению Морозова, развод в этом вопросе только на пользу. Он считает, что на сцене сейчас в целом «не осталось артисток», а «трон» пустует — у Алсу получится взять его «без боя».

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Напомним, что 27 августа Алсу и Абрамов официально развелись. Обжаловать решение ни одна из сторон не собирается. Дети, 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 8-летний Рафаэль, останутся с матерью.