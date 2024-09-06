Раскрыта стоимость родов Марии Погребняк в московской частной клинике

Роды блогера Марии Погребняк обошлись ей в 280 тыс. рублей, она рожала в одной из частных клиник Москвы.

Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

«Чувствую себя «супер»! Уже сделала зарядку», — рассказала блогер.

По ее словам, она выбирала роддом заранее. В контракт вошли трехдневное пребывание, индивидуальная палата, личный врач, дежурная бригада, индивидуальный родильный блок, реанимации новорожденного на экстренный случай. Кроме того, роженицы могут претендовать на анестезию, шестиразовое питание и оформление свидетельства о рождении ребенка в палате, уточнила Погребняк.

Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз

Мария Погребняк стала матерью в четвертый раз. Звезда пока не раскрывает пол ребенка. Но бизнесвумен рассказывала, что назовет дочь Россияной, а если родился сын, то он получит имя Владимир. Ребенка она родила от бизнесмена Игоря Головинского.

Блогер восемь лет была официально замужем за футболистом Павлом Погребняком, а весной 2023 года СМИ сообщили, что Мария рассталась с мужем из-за его измен. Экс-супруги растят троих сыновей: 17-летнего Артема, 15-летнего Павла и 13-летнего Алексея.