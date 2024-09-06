Кушанашвили записал новое видео о борьбе с онкологией

Телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что «преисполнен решимости» вылечить свой рак. Об этом он рассказал в видео, которое опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Кушанашвили, он продолжает курс химиотерапии, которая «любого другого изведет, но только» не его. Кроме того, телеведущий продолжает «держать в голове» операцию.

«Я преисполнен решимости добить эту болезнь. Я должен быть примером того, как человек не должен опускать руки в любых обстоятельствах. Я это отчетливо осознаю», — признался шоумен.

Кушанашвили добавил, что несмотря на рак, запланировал съемки новых выпусков сразу двух шоу. В частности, речь идет о программе «Каково?!», новый эпизод которой начнут снимать на следующей неделе.

Напомним, что Кушанашвили госпитализировали в подмосковном Красногорске 20 июня. У ведущего диагностировали острую непроходимость кишечника и провели срочную операцию, в ходе которой обнаружили опухоль сигмовидной кишки четвертой стадии.