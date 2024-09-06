Мать Гарика Харламова отказалась от помощи Гузеевой в поисках мужа

Мать комика Гарика Харламова Наталья отказалась от помощи программы «Давай поженимся» в поиске мужа. Об этом сообщает «КП».

© Соцсети

Женщина вместе с сыном и его супругой Катериной Ковальчук появилась на премьере комедии «Любовь зла». Журналисты спросили у Харламовой, собирается ли она снова замуж и посоветовали обратиться к телеведущей Ларисе Гузеевой за помощью.

«Нет, мы без посредников обойдемся», — заявила мать комика.

Напомним, что родители Харламова развелись, когда шоумен был еще подростком. Изначально он проживал с отцом в США, однако, когда мать родила сестер-близнецов, вернулся в Москву. В июне 2024 года юморист женился на Ковальчук, а в августе пара устроила торжество в поместье Agalarov Estate. Наталья Харламова присутствовала на мероприятии и показывала в социальных сетях свой наряд.