Водонаева сделала племянникам роскошный подарок

Телеведущая Алена Водонаева подарила квартиру племянникам. Как сообщает «Газета.Ru», знаменитость рассказала в социальных сетях, что таким образом решила внести вклад в свой род.

Она оформила на родного брата Станислава дарственную на свою квартиру в Одинцово. По словам Водонаевой, она является подарком для его детей — когда племянники вырастут, они смогут продать недвижимость и потратить средства на хорошее образование.

«Даже на "конфеты" еще останется. Люблю моих мальчиков — Водонаевых. И просто, как могу, вношу свой вклад в свой род и в свою кровь», — поделилась блогер.

Напомним, что брат телеведущей Станислав Водонаев занимается общественной деятельностью и является народным кандидатом на выборах депутатов Одинцовского совета от «Справедливой России». Вместе с женой он воспитывает двух сыновей. Младшему, Роберту, всего шесть лет. По словам Водонаевой, он похож на нее внешне и имеет схожий характер.