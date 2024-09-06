Волочкова навестила мать и больного отца в Петербурге

Балерина Анастасия Волочкова навестила своих родителей в Санкт-Петербург. Как сообщает «Газета.Ru», она опубликовала фото с ними в социальных сетях.

5 сентября артистка заявила, что экстренно выехала в Петербург, чтобы навестить отца и мать. По ее словам, Юрий Волочков стал «совсем плох». Она боялась опоздать на «Сапсан», но по итогу успела и приехала к родителям.

«Папа, живи! Пока ты жив, я чувствую себя ребенком. А с любимой мамой мы побывали в любимом питерском Никольском храме», — отметила звезда, приложив снимки с отцом и матерью.

Напомним, что Волочкова родилась в семье чемпиона СССР в мужском парном разряде по настольному теннису, тренера по легкой атлетике Юрия Волочкова и гида-экскурсовода по Санкт-Петербургу Тамары Антоновой. Супруги давно развелись, но сохранили хорошие отношения. Отец балерины перенес два инсульта. На протяжении 15 лет Волочков передвигается на инвалидной коляске и не способен полноценно говорить, а также нуждается в постоянном уходе.