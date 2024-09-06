Блогер Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз. Как сообщает StarHit, малыш появился на свет 5 сентября и стал первым в браке знаменитости с бизнесменом Игорем Головинским.

Погребняк поехала в больницу вчера, перед этим посетив визажиста, а сегодня опубликовала в соцсетях пост о рождении ребенка. Пол она пока не раскрывает.

«Это был незабываемый день, который останется в моей памяти навсегда. Все прошло так, как мы планировали с крохой! Да-да, именно с ребенком мы все обсуждали. Я неоднократно просила его подождать до 5-го и не позже 6-го числа, и он меня послушал!» — рассказала блогер.

Она поблагодарила персонал роддома за заботу, назвав свои роды «комфортными и легкими».

Ребенок стал уже четвертым для Погребняк. От первого брака с футболистом Павлом Погребняком у Марии уже есть сыновья Артем, Павел и Алексей. В 2023 году они разошлись, и звезда нашла себе нового избранника — бизнесмена Головинского. В мае они заявили о помолвке, а в июне Мария рассказала общественности о беременности.