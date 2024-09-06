Шакира объяснила, почему пошла на многомиллионную сделку с властями Испании

Певица Шакира объяснила, почему пошла на заключение сделки с испанским правительством. Ее слова цитирует газета El Mundo.

По словам артистки, она решила заключить соглашение с Испанией на $15 млн ради безопасности своих детей. Таким способом Шакира избежала тюрьмы.

«Мне нужно, чтобы сыновья знали, что я принимала решения, чтобы защитить их, быть рядом с ними и продолжать жить своей жизнью. Не из трусости или чувства вины», — поделилась звезда.

В 2023 году стало известно, что Шакира избежит суда за мошенничество с налогами в Испании. В рамках сделки с судом и чтобы избежать тюремного заключения, ей придется выплатить штраф в размере более $8 млн. В конечном итоге певица заключила сделку с испанским правительством и заплатила $15 млн.

Певицу обвиняли в том, что она уклонилась от выплаты налогов в испанскую казну в размере €14,5 млн между 2012 и 2014 годами.

Летом 2022 года прокуратура Испании попросила приговорить Шакиру к восьми годам и двум месяцам тюрьмы, а также взыскать с певицы штраф в размере €23 млн за неуплату налогов. В свою очередь, исполнительница настаивала на том, что у нее нет никаких непогашенных задолженностей перед испанскими властями.