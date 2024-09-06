Представители общественного движения «Ветераны России» призвали лишить родительских прав певицу Аллу Пугачеву и ее супруга, комика Максима Галкина* (Галкин М. А. признан в России иностранным агентом). Соответствующий пост опубликовал глава движения Ильдар Резяпов в Telegram-канале организации.

Просьбу уже направили уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Общественники отмечают, что Елизавета и Гарри вместе с родителями постоянно переезжают из страны в страну. По их мнению, это «негативно сказывается на психологическом здоровье детей, которые должны воспитываться в стабильной среде и учиться в российской школе, ориентированной на традиционные семейные ценности».

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Резяпов также заявил, что хочет обратиться к детским психологам для оценки влияния регулярных переездов на детей звездной пары. Он подчеркнул, что активисты будут настаивать на тщательной проверке ситуации, а также на принятии соответствующих мер при необходимости.

Напомним, что Пугачева и Галкин* покинули Россию после начала спецоперации. Они поселились в Израиле, после чего супругов и их детей неоднократно видели в Латвии и Франции. Певица несколько раз ненадолго возвращалась в РФ.

* Галкин М. А. признан в России иностранным агентом