ФНС выставила счет Максаковой*

Оперная певица, бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова-Игенберс (признана иностранным агентом по решению Минюста РФ) должна налоговой более полумиллиона рублей.

Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— ФНС РФ выставила экс-солистке Мариинки Марии Максаковой-Игенбергс* счёт на 545,9 тысячи рублей. Кроме того, в отношении оперной певицы ведутся одновременно два исполнительных производства на общую сумму 55 тысяч рублей, — заявил собеседник Telegram-канала Shot.

По данным источника, певица не собирается выплачивать долги. Она уехала за границу и призывает поддерживать Вооруженные силы Украины.

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Ранее в отношении Максаковой-Игенберс* возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Ей грозит до 10 лет колонии.

*Признана иностранным агентом по решению Минюста РФ.