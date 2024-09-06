Поэт Александр Шаганов заявил, что певица Алла Пугачева помогла начинающей группе «Любэ» прийти к популярности. Как сообщает aif.ru, автор песен коллектива считает, что они все равно стали бы известны, однако исполнительница внесла свою лепту.

По словам Шаганова, он лично принес в квартиру Пугачевой на Тверской улице первые записи «Любэ». Примадонна поверила в молодых ребят и отстояла начинающих артистов, что, по мнению поэта, требует большой ответственности.

Вместе с тем он не поддерживает последние высказывания Пугачевой в отношении России. По мнению Шаганова, творчество певицы является определенным наследием страны.

«То, что происходит сегодня… Ну, иногда бывает, что с годами мы не становимся лучше. Я для себя разделяю те моменты, которые когда-то делали меня радостнее, и сегодняшние заблуждения, которые могут возникать у нее в силу ее окружения, ее нынешней семьи», — сказал поэт.

Автор песен «Любэ» добавил, что не может перечеркивать лирические песни Пугачевой, несмотря на свое недоумение от ее поведения.