Состояние Бедроса Киркорова резко ухудшилось

Отца Филиппа Киркорова госпитализировали 31 августа с болью в сердце. В больнице Бедроса обследовали и решили сделать операцию для проверки кардиостимулятора — его поставили в прошлом году, обнаружив у мужчины ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения.

По информации Mash, сегодня состояние отца Филиппа Киркорова резко ухудшилось. Ему провели операцию. Врачи оценивают состояние 92-летнего Бедроса Киркорова как тяжелое.

Желаем Бедросу скорейшего выздоровления!

Бедрос Киркоров признался, что 20 лет не живет с женой

В прошлом году мы писали, что Бедрос Киркоров сбежал из больницы, не долечив пневмонию.