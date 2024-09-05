Пригожин предложил казнить обманувших Долину людей

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию вокруг певицы Ларисы Долиной, обманутой мошенниками. Он считает, что этих людей нужно казнить.

© Passion.ru

Соответствующим мнением продюсер поделился на презентации «Вечерний Звук» от HiFi-стриминга Звук. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«Долина роскошно выглядит… Спрятать, сколько ей лет, мы же не можем. В принципе она женщина по документам пенсионного возраста. Обманывают человека. Слава Богу, если государство ее сегодня защищает. Этих людей нужно просто казнить, с ними нельзя разговаривать», - сказал Пригожин.

«Просто человек идиот»: Кушанашвили раскритиковал обманутую мошенниками Ларису Долину

Продюсер признался, что ежедневно получает много звонков от «этих жуликов». В последнее время ему звонили по видео.

Однажды Пригожину позвонил человек, который разговаривал его голосом.