«Она женщина пенсионного возраста»: Иосиф Пригожин предложил казнить обманувших Долину людей
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию вокруг певицы Ларисы Долиной, обманутой мошенниками. Он считает, что этих людей нужно казнить.
Соответствующим мнением продюсер поделился на презентации «Вечерний Звук» от HiFi-стриминга Звук. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».
«Долина роскошно выглядит… Спрятать, сколько ей лет, мы же не можем. В принципе она женщина по документам пенсионного возраста. Обманывают человека. Слава Богу, если государство ее сегодня защищает. Этих людей нужно просто казнить, с ними нельзя разговаривать», - сказал Пригожин.
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Продюсер признался, что ежедневно получает много звонков от «этих жуликов». В последнее время ему звонили по видео.
Однажды Пригожину позвонил человек, который разговаривал его голосом.
«Представляете, звонит мне я. У меня телефон не записан на меня», - поделился продюсер.