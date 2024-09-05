Регина Тодоренко заявила, что не собирается разводиться с Топаловым

Регина Тодоренко решила сменить имидж. Телеведущая избавилась от своих роскошных локонов, чем изрядно встревожила поклонников. Дело в том, что знаменитость выбрала стрижку, наделенную в народе особым смыслом, — каре.

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Считается, что эту прическу женщины делают после расставания с возлюбленным. Фанаты Регины начали беспокоиться, не является ли ее новый образ намеком на развод с супругом Владом Топаловым. Телеведущая поспешила успокоить подписчиков, заверив их, что новая прическа никак не связана с ее семейным статусом.

«Каре — значит развод? Конечно же, нет. Вернее — не всегда!» — написала она в личном блоге.

Тодоренко призналась, что уже носила подобную стрижку: в первом классе. Тогда ей пришлось постричься вынужденно, но спустя 27 лет звезда решила вернуть эту прическу вполне осознанно. Символично, что на решение знаменитости повлияла именно учеба.

«Нет, я не пошла в школу. Я сдала последние экзамены на поступление в университет и решила снова стать первоклашкой с каре», — объяснила певица.

Тодоренко не стала уточнять, в какой именно университет и на какую специальность она решила поступать, но отметила, что пока не получила подтверждение. Сейчас телеведущая надеется на положительный ответ, чтобы стать студенткой.