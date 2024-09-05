Ревва дал совет женщинам по поиску принца на белом коне

Шоумен и певец Александр Ревва дал совет женщинам, где им искать «принца на белом коне». В беседе с журналистами на дне рождения «Русского Радио» он рассказал, что проще самой его сделать, чем искать, передает корреспондент NEWS.ru.

Что я посоветую женщинам. Я советую не искать сразу принца на белом коне, их на всех не хватает. Возьмите Иванушку, отмойте, главное, чтобы у него в глазах цель была, и сделайте из него принца. Вы, женщины, должны сделать из Иванушки принца, — заявил он.

Ранее сообщалось, что Ревва вернулся в Россию, «допевшись до Сочи». Журналисты «Царьграда» отмечают, что «испуганный патриот» получил карт-бланш на продолжение карьеры в родной стране. Исполнитель вышел на сцену в образе длинноволосого мачо на латиноамериканский манер, что вызвало немало вопросов.

Речь идет о выступлении в рамках вокального конкурса «Новая волна» в Сочи на посвященном Андрею Губину тематическом вечере. По мнению музыкальных критиков, юморист исполнял хит Губина под фонограмму. Открыл соответствующее шоу Филипп Киркоров.

До этого в Петербурге отменили концерт Реввы из-за подозрений в дружбе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Блогеры угрожали хулиганскими действиями в случае выступления артиста.