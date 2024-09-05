Пригожин вспомнил, как его теща стала жертвой мошенников

Продюсер Иосиф Пригожин вспомнил, как его первая теща стала жертвой мошенников. Подробностями он поделился с корреспондентом сайта «Страсти». Пригожина попросили прокомментировать случай Ларисы Долиной, которую обманули украинские злоумышленники. В ответ на это продюсер заявил, что все люди так или иначе становятся жертвами мошенников. В качестве доказательства он привел случай, произошедший с его первой тещей.

«Выписали из квартиры без нее. Просто пришли в суд. Это было в Чертаново, на Чертановской улице. Она пришла, вставляет ключ в замок и попасть домой не может», — поделился воспоминаниями Пригожин.

Он отметил, что тогда его теща оказалась в сложной ситуации без какой-либо защиты со стороны государства.

«С ними (мошенниками. — прим. WomanHit.ru) ничего не сделать. Есть два пути: либо ты нарушаешь закон, берешь ружье и начинаешь их отстреливать сам, либо ты живешь по закону, но закон тебя не защищает…» — посетовал продюсер.

Он заявил, что подобные действия необходимо законодательно приравнять к терроризму. Особенно в случаях, когда преступники обманывают пожилых людей.