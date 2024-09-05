Адвокат: Федосеевой-Шукшиной на руку потеря квартиры в Финляндии

Потеря квартиры в Финляндии только на руку актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, поскольку ее содержание обходилось ей дороже самого жилья. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» заявила адвокат знаменитости Юлия Вербицкая-Линник.

Ранее сообщалось, что ряд актеров РФ, в том числе Федосеева-Шукшина, имевшие недвижимость в Финляндии, могут ее лишиться из-за долгов по коммунальным счетам и в связи с банкротством управляющей компании. Кроме того власти республики намерены внести на обсуждение до конца 2024 года законопроект, запрещающий российским гражданам сделки с недвижимостью. Исключения будут сделаны только для россиян с постоянным видом на жительство или финским гражданством.

Несмотря на это, по словам Вербицкой-Линник, потеря квартиры в республике только на руку Федосеевой-Шукшиной.

«Содержание квартиры в Финляндии для Лидии Николаевны стоило дороже самой квартиры. В свое время, по предложению поклонницы, гражданки республики, которая к слову заведовала ТСЖ многоквартирного дома, актриса приняла в дар от нее квартиру, оформила документы, стала законной собственницей. Но спустя время, получив квитанции за ремонт и содержание жилищного фонда на крупные суммы в евро, Лидия Николаевна поняла, что для нее дешевле приезжать и размещаться в лучших пятизвездочных отелях, чем содержать часть жилого дома, на котором зарабатывает ТСЖ», — пояснила адвокат.

Она отметила, что данная схема уже давно известна и напоминает тайм-шер, когда сама недвижимость не стоит практически ничего, а обязательства по ней очень значительны. Вербицкая-Линник добавила, что Федосеева-Шукшина не намерена погашать «все эти придуманные долги», она оставит их новому собственнику — «финскому государству».