Американский актер Джонни Депп впервые за 30 лет обратился к стоматологу. Как сообщает PeopleTalk, артиста заметили на отдыхе на Багамах с белоснежной улыбкой.

В прошлом году на Каннском кинофестивале Депп появился на красной дорожке с сильно пожелтевшими зубами. Это стало причиной критики со стороны пользователей соцсетей: многие из них не понимали, как с таким количеством денег можно довести состояние рта до такого состояния. Вместе с тем сам Депп заявлял, что несовершенные зубы для него являются гордостью.

Накануне Деппа заметил сотрудник бара, куда актер зашел сфотографироваться с посетителями. На кадрах он запечатлен с ровными белыми зубами. Вероятно, актеру установили виниры.

Напомним, что несколько лет назад Депп начал встречаться с русской девушкой по имени Юлия. По данным СМИ, она владеет стоматологической клиникой в Праге. Первые их совместные снимки в Сети появились в июле, а в начале августа избранница поделилась снимком с актером, официально подтвердив их отношения.