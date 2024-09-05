Мизулина предложила Mia Boyka удалить треки на фоне скандала с квадроберами

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вновь затронула тему квадробинга в своем Telegram-канале и заявила, что блогер Mia Boyka, которая травила ребенка за квадробинг на сцене, сделала максимум для разгона тренда. Также она предложила удалить «сомнительные треки» певицы.

Блогерша, которая травила ребенка за квадробинг на сцене, сделала максимум для разгона тренда. Весь тик ток в этом. Браво. Создавайте здоровые смыслы и их продвигайте, если так переживаете за будущее поколение, — отметила Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета также отметила, что квадробинг — не лучший тренд среди детей, но, скорее всего, он пройдет, как и все остальные. При этом безобидно, когда ребенок просто ходит в маске котика, однако странно, если он начинает употреблять кошачий корм, отметила Мизулина.

Лучшее противодействие трендам из соцсетей — игнор. Те, кто ругают, тоже популяризируют, — пояснила она.

До этого Мизулина возмутилась тем, что взрослый позволяет себе такие выходки в отношении детей. По ее словам, ребенку можно спокойно лично донести свою позицию, а не призывать хейтить его всей толпой. Теперь девочку травят в соцсетях, публикуют данные. Мизулина задалась вопросом, как теперь ей ходить в школу.

Ранее журналист Ксения Собчак в маске кошки записала видеообращение к певице Mia Boyka, осудившей девочку-квадробера на своем концерте. Она назвала себя квадробером и с использованием нецензурной лексики потребовала отстать от детей. Журналистка также высказалась о внешнем виде певицы и ее вокальных данных.