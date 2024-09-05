Автор песен «Любэ» высказался о поведении Пугачевой

Автор песен группы «Любэ» Александр Шаганов высказался по поводу поведения Аллы Пугачевой. Он назвал ее творчество «наследием страны», но остается в недоумении от поступков уехавшей звезды. Об этом сообщает aif.ru.

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Когда-то Шаганов рассказывал, что именно Примадонна дала путевку в жизнь коллективу, пригласив их на свои «Рождественские встречи». Но сейчас мужчина убежден в обратном, правда, от своих слов не отказывается.

«”Любэ” все равно бы стали чемпионами! Безусловно. Но да, был такой момент, первые записи “Любэ” принес в квартиру Пугачевой на “Тверскую” поэт Шаганов. И я ей безусловно благодарен», – признался Александр.

Поэт прокомментировал отъезд Пугачевой из России, но только потому, что с ней общался. Он порассуждал о ее вкладе в творчество.

«Творчество ее является определенным наследием нашей страны, пластом культуры. То, что происходит сегодня… Ну, иногда бывает, что с годами мы не становимся лучше», – высказался он.

При этом Шаганов не понимает нынешних поступков Аллы Борисовны.

«Я для себя разделяю те моменты, которые когда-то делали меня радостнее, и сегодняшние заблуждения, которые могут возникать у нее в силу ее окружения, ее нынешней семьи. Признаюсь, я тоже в недоумении», – отметил мужчина.

Поэт понимает, что многие отвернулись от Пугачевой и не хотят ничего о ней слышать. Он отметил, что не может из-за нынешних высказываний певицы закрывать глаза на ее старые песни.

«Ну что же нам теперь “Расскажите, птицы” уничтожить? Но сегодняшний день да, требует выбора. И он жесткий. И многим неприятно стало слушать Пугачеву. На то она и жизнь, другой не будет… Давайте будем хотя бы мудры», – призвал он.

Ранее мы писали о том, что автор песен «Любэ» назвал самую большую проблему российской эстрады.