Волочкова экстренно выехала в Петербург

Балерина Анастасия Волочкова экстренно выехала в Санкт-Петербург, чтобы навестить своего отца. Как сообщает VOICE, артистка рассказала в социальных сетях, что состояние ее родителя ухудшилось.

Напомним, что 77-летний отец Волочковой перенес два инсульта и уже больше 17 лет не может говорить, хоть и сохранил полное сознание. Бывший тренер по легкой атлетике нуждается в постоянном уходе, однако балерина обеспечила папу всем необходимым.

«Мчу на вокзал в Питер. Надо одним днем увидеться с папой и мамой. Папа очень плох. Надо успеть. Пробки, раздвиньтесь, пожалуйста», — написала Волочкова.

В результате она успела на вокзал, выложив снимок с перрона возле «Сапсана». С собой у балерины был букет. Позднее она опубликовала видеоролик из поезда, в котором произнесла фразу: «Папочка, дождись, пожалуйста».