Mia Boyka обвинила Запад в распространении квадробинга после скандала с девочкой

Певица Mia Boyka (Мария Бойко) высказалась о скандале с 8-летней девочкой, которую исполнительница публично пристыдила на сцене за квадробинг. В своем Telegram-канале она заявила, что квадроберы и другие «чуждые нашему обществу веяния» пришли с Запада, где нарушение общепринятых норм стало трендом.

По словам Бойко, на своем концерте она хотела обратить внимание на проблему, чтобы общество постаралось оградить детей от «разрушения». Исполнительница утверждает, что квадроберы не только изображают животных, но также «едят из мисок, пьют из лужи, нападают на людей и собак».

«Сегодня кошечка, завтра собачка, а послезавтра она решит, что теперь она мальчик. А что потом? В семьях будет "Mommy one" и "Mommy two"?», — написала Бойко.

Она призвала оставить в покое 8-летнюю Марьяну, которая столкнулась с травлей после ситуации на концерте, подчеркнув, что девочка ни в чем не виновата и просто хочет быть модной. Певица также заявила, что не связывалась с матерью квадроберши.

«Возможно, это провокация со стороны недоброжелателей. Но если Марьяна действительно захочет прилететь в Москву и посмотреть как проходят мои рабочие будни — я с радостью это организую и уделю ей время», — заключила Бойко.

Напомним, что во время концерта MIA BOYKA в Надыме на сцену вывели девочку Марьяну, у которой на голове была маска кошки. Бойко спросила у нее: «Ты тут у нас котенок или ты квадробер, не дай Бог?» Девочка ответила утвердительно и после этого певица стала рассуждать об этом увлечении, осудив его.

Мать девочки обвинила исполнительницу в публичном оскорблении ее дочери и подала заявление в полицию. СМИ сообщали, что Бойко якобы уже связалась с ней и пригласила ребенка в Москву.