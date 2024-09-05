Perfume Genius и The Knocks записали кавер на хит Bronski Beat «Smalltown Boy»

Арт-поп-исполнитель Perfume Genius и электронный дуэт The Knocks представили собственную версию культового трека синти-поп-группы Bronski Beat «Smalltown Boy» (1984).

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The Knocks признались, что хотели оставить песню как можно более близкой к оригиналу, в том числе сохранить знаменитую партию на синтезаторе. При этом артисты стремились сделать композицию более танцевальной и современной. Perfume Genius также заметил, что находить баланс между своим и исходным материалом очень сложно.

Солист Bronski Beat Джимми Самервилл назвал интерпретацию «прекрасным эхо, возвращающимся после долгого и насыщенного путешествия».

Последний альбом Perfume Genius «Ugly Season» увидел свет два года назад. The Knocks также не выпускали полноформатников с 2022-го.