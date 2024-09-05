Суд отказался арестовывать имущество блогера Гусейна Гасанова

Арбитражный суд столицы отказался арестовывать элитные автомобили и квартиру в «Москва-Сити». Об этом в четверг, 5 сентября, сообщил журналист из зала суда.

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— Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску ФНС к ИП Гусейну Гасанову. Блогер успел спасти свое жильё в «Москва-Сити» и две элитные машины, закрыв долги перед ФНС, — рассказал корреспондент Telegram-канала Shot.

У блогера были долги перед ФНС на сумму свыше 300 миллионов рублей. После этого его счета оказались заморожены и направили дело в суд.

Гусейн Гасанов 16 августа собрал и выплатил накопившуюся сумму самостоятельно, без помощи посторонних лиц. Он полностью погасил долг перед ФНС, после чего его счета разморозили.