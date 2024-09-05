Певица Слава рассказала, как продержалась 10 дней без соцсетей

Российская исполнительница Слава призналась, что вернуться к социальным сетям после десятидневного перерыва — это как соскучиться по любимому человеку. В беседе с журналистами на дне рождения «Русского Радио» она рассказала, что ужасно привыкла быть на связи со своими поклонниками, передает корреспондент NEWS.ru.

Это как соскучиться по любимому человеку, потому что к этому ужасно привыкаешь, и потом у меня набралось столько событий, что я за один вечер, я сидела два часа и выкладывала все события, которые произошли за 10 дней, — призналась певица.

При этом она отметила, что без социальных сетей чувствовала себя хорошо. Это время она посвятила большому туру по Крыму и прорабатывала концепцию большого шоу на свое 45-летие под названием «Слава».

До этого стало известно, что российский певец Филипп Киркоров выступил на юбилее у руководителя компании «Сыробогатов» Александра Шадрина в Екатеринбурге за 10 млн рублей. Сам юбилей состоялся в концертном зале Teatro Veneziano. Вечеринка называлась «Бал соблазнов». На мероприятии также спела певица Слава.

Ранее Киркорова заметили в компании незнакомой девушки у входа в отель «Хаятт» в Екатеринбурге. Артист вышел из черного Mercedes вместе со спутницей в ярко-розовой кофте.