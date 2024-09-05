TV on the Radio выступят впервые за пять лет

Инди-рок-группа TV on the Radio выступит с концертами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне в ноябре и декабре этого года. Последнее шоу, которое они отыграли, состоялось в 2019 году.

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На прошлой неделе TV on the Radio поделились загадочным постером в своих социальных сетях, а теперь они анонсировали долгожданный тур. Однако стало известно, что Дэйв Сайтек не будет участвовать в концертах, но при этом останется частью группы, сообщает Pitchfork.

15 ноября также выйдет переиздание их альбома Desperate Youth, Bloodthirsty Babes (2004), которому в этом году исполняется 20 лет. В него будут добавлены пять треков. Последний лонгплей группы, Seeds, вышел в 2014 году.

Ранее стало известно, что Oasis объявили о предстоящем туре по Великобритании и Ирландии в 2025-м.