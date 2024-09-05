Стали известны имена новых участников шоу "Звезды в джунглях"

Телеканал ТНТ раскрыл имена еще трех участников реалити-шоу "Звёзды в джунглях" - ими стали телеведущая Дана Борисова, ведущая Алёна Блин и блогер Женя Кривцова.

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Дана Борисова уже принимала участие в реалити на выживание в необычных условиях. По словам телеведущей, "Ожидания были намного жёстче, чем оказалась реальность. Здесь было всё мило!"

Ведущая шоу "Алена, блин!" Алена Жигалова смотрела все сезоны проекта "Звезды в Африке", но была уверена, что не сможет участвовать в подобном шоу, но все же решила рискнуть.

"За всю историю сезонов шоу еще не было такого насыщенного сезона, наполненного событиями, скандалами и провокациями, драматическими моментами", - поделилась ведущая.

Для Жени Кривцовой это был первый опыт съемок в таком реалити, но в итоге она поняла, что готова поучаствовать еще раз. Блогер рассказала, что "Смотря шоу по тв, зритель думает, что это все просто. Так думала и я. Но, оказавшись лицом к лицу со своим страхом, задаешь себе единственный вопрос: "Зачем я в это все вписалась?"

Также в шоу примут участие блогер ЛерЧек, певец Натан и актриса дубляжа Дарья Блохина.

Премьера состоится в эфире телеканала ТНТ.