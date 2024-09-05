Названа самая дорогостоящая эстрадная певица России

Самой дорогостоящей певицей в 2024 году стала Ирина Аллегрова. Как сообщает Telegram-канал Shot, стоимость выступления исполнительницы хитов «Угонщица» и «Младший лейтенант» на корпоративе составляет 16,5 млн рублей. Кроме того, 72-летняя певица крайне серьезно относится к выбору аудитории, мероприятие должно быть закрытым, а снимать на камеру исполнение композиций запрещено.

Как отмечает Life.ru, за 16,5 млн рублей, которые просит Аллегрова, можно пригласить и других знаменитых артистов. В частности, за эту сумму дважды выступит Стас Михайлов, четыре раза — рэпер Jah Khalib, пять — Михаил Шуфутинский, десять — Лев Лещенко, 11 — Надежда Кадышева и 23 раза — певица Алекса.

Аллегрова заняла нишу главной и дорогостоящей певицы российской эстрады после отъезда из страны Аллы Пугачевой, которая просила за один корпоратив от 40 до 45 млн рублей. Однако не исключено, что ей придется значительно снизить запросы в ближайшее время: в последний месяц имя певицы упоминается в СМИ исключительно в негативном ключе.

Например, на шоу ВИА Суперстар!» исполнительница раскритиковала выступление групп «Лейся, песня!» и «Стрелки», которые перепели её хиты, и не поставила им ни одного балла. Это не понравилось ни зрителям, ни другим участникам программы. А в конце августа она поскандалила с журналистами в Сочи на «Новой волне» — ругалась на сотрудников СМИ, а ее представитель сильно ударил по одной из камер.

Видео инцидентов из Сочи попало в Сеть и вызвало критику. Аллегровой даже пришлось опубликовать пост с объяснением перед фанатами. В нем она обвинила прессу в том, что они пишут про нее неправду, объяснив, что по этой причине она и не хочет общаться с журналистами.