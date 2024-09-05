Федосеева-Шукшина почувствовала себя плохо из-за конфликта с дочерью Марией

Адвокат Юлия Вербицкая заявила, что артистка Лидия Федосеева-Шукшина чувствует себя плохо из-за конфликта со старшей дочерью Марией Шукшиной. Об этом сообщают

Напомним, что в 2019 году Федосеева-Шукшина уступила старшей дочери свои интеллектуальные права в отношении наследия артиста. В 2024 году ее вторая дочь, Ольга, решила оспорить этот договор через суд.

По словам Вербицкой, соглашение с Марией 85-летняя народная артистка написала под диктовку. Сама Федосеева-Шукшина почувствовала себя плохо из-за «жестокого обращения дочери» с ней. В результате она решила обратиться к специалисту, пожаловавшись на проявления депрессии.

«Психолог выяснил, что Лидия склонна к доверию, несмотря на свою возрастную неуверенность», — сообщила защитница.

Последнее заседание суд отложил из-за отсутствия контакта между сторонами. Следующее заседание пройдет 29 октября.