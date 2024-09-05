Шансонье Михаил Шуфутинский рассказал, как прогуливал пары вместе с певицей Аллой Пугачевой, когда они вместе учились в московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова. Детали из своей молодости он вспомнил в YouTube-шоу «Вопрос Ребром».

По словам Шуфутинского, у Пугачевой была квартира неподалеку от учебного заведения, где будущие звезды вместе с другими одногруппниками проводили время вместо занятий. По признанию шансонье, там молодые люди пили вино и играли в домино. Примадонна тогда, по его словам, одевалась ярко и носила короткие юбки.

«У меня дома бывали, но ехать было далеко, да и бабушка у меня очень строгая. Она спрашивала: "Что это за юбки? У нее [Пугачевой] же все ноги видны!" А я отвечал: "Бабушка, зато какие ноги!"», — поделился артист.

На том же шоу Шуфутинский признался, что раньше носил молоток в кармане пальто для самообороны. По словам шансонье, он выбрал именно его, поскольку инструмент бы не вызвал вопросов со стороны полиции. Применять его не по назначению ему не пришлось.