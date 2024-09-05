Певица Клава Кока поддержала девочку, которую во время концерта в Надыме обидела Mia Boyka (Мария Бойко). Как сообщает Telegram-канал Shot, исполнительница позвала квадробершу на свое выступление.

По информации канала, Коку растрогала история, случившаяся на концерте Бойко. Исполнительница узнала, что восьмилетняя Марьяна очень любит ее творчество и предложила ребенку приехать на концерт «станцевать, спеть и пообниматься». Певица отметила, что уже общалась с мамой девочки и в ближайшее время квадроберша посетит столицу.

Напомним, что во время концерта MIA BOYKA в Надыме на сцену вывели растерянную девочку Марьяну, у которой на голове была маска кошки. Бойко спросила у нее: «Ты тут у нас котенок или ты квадробер, не дай Бог?». Девочка ответила утвердительно и после этого певица стала рассуждать об этом увлечении.

Мать девочки-квадробера заявила в полицию на Mia Boyka

Мать девочки обвинила исполнительницу в публичном оскорблении ее дочери и подала заявление в полицию. Бойко попросила забрать обращение в правоохранительные органы и пригласила обиженную на нее Марьяну на встречу в Москву, чтобы загладить вину.