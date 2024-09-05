На Пореченкова подали в суд

На актера Михаила Пореченкова подали в суд за долги по вывозу мусора. Как сообщает Telegram-канал Mash, он не платил по квитанциям столичной управляющей компании по меньшей мере четыре месяца.

По информации канала, артист не уследил за двумя своими квартирами в Шмитовском проезде в Москве. С начала года по апрель Пореченков не платил за услуги вывоза мусора и накопил долг в 6,6 тысяч рублей — 3,4 тысячи за одну и 3,2 тысячи за другую квартиру.

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6 августа представители управляющей компании передали судебный приказ о взыскании денег в мировой суд. Вместе с тем долг продолжил расти и сейчас организация собирается обращаться в суд еще раз. Сам Пореченков пока никак не комментировал информацию.