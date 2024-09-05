Клава Кока обратилась к 8-летней квадроберше на фоне скандала с Mia Boyka

Певица Клава Кока сообщила, что общалась с матерью восьмилетней квадроберши Еленой, узнав от женщины, что девочка увлекается ее творчеством. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

© Личный архив Клавы Коки

Кока пригласила квадробершу на свой концерт и поддержала теплыми словами на фоне инцидента с Mia Boykа.

«Хочу передать тебе большие лучики поддержки и любви, чтобы ты не расстраивалась и не переживала. Ты очень очаровательная, прекрасная и милая. Всегда слушай свое сердечко — только оно подскажет, как нужно делать», — сказала Кока в видеообращении к девочке.

Исполнительница рассказала, что в ближайшее время семья планирует приехать в Москву. Кока пообещала девочке «станцевать, спеть и пообниматься» на ее концерте.

Недавно Mia Boyka пристыдила восьмилетнюю квадробершу Марьяну на сцене во время своего концерта в Надыме (ЯНАО). Девочка, одетая в маску кошки, потерялась в толпе, и, чтобы помочь ей, певица пригласила ребенка на сцену, где раскритиковала ее увлечение. Квадроберша едва сдерживала слезы, отвечая на вопросы певицы.

Позднее мать Марьяны рассказала «Газете.Ru», что Mia Boyka отказалась с ней встречаться. С женщиной связался представитель артистки, чтобы пригласить в Москву в обмен на отказ от заявления в полицию. Но предложение матери обсудить решение конфликта на личной встрече было отвергнуто.