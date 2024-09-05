На Пореченкова подали в суд

Управляющая компания подала в суд на актера Михаила Пореченкова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной стало то, что звезда сериала «Агент национальной безопасности» не оплатил две квитанции по вывозу мусора в двух своих столичных квартирах в Шмитовском проезде. Всего Пореченков задолжал 6 тыс. 599 рублей.

Mash отмечает, что актер не платил по квитанциям четыре месяца. УК решила обратиться в суд 6 августа.

В конце августа сообщалось, что звезда «Бумера» судится с коммунальщиками из-за долгов. Заслуженный артист России Андрей Мерзликин вместе с супругой Анной Осокиной задолжал 162 тыс. рублей жилищнику Очаково-Матвеевского района Москвы.

По данным Mash, коммунальщики подали в суд на чету Мерзликиных, а также еще семь человек. Причиной стало то, что соседи игнорировали оповещения от службы с конца ноября 2023 года. Поскольку Мерзликин отказался оплачивать долг, то компания решила взыскать задолженность.

Также у Мерзликина накопились два штрафа от ГИБДД на тысячу рублей.