Федосеева-Шукшина, Кондулайнен и Пашутин лишились жилья в Финляндии из-за долгов

Несколько актеров из России лишились недвижимости в Финляндии якобы из-за долгов по коммунальным платежам. Об этом сообщило издание Life.ru.

© Вечерняя Москва

Одними из пострадавших от действий финских властей стали актеры Лидия Федосеева-Шукшина, Александр Пашутин Елена Кондулайнен. Они были владельцами квартир в одном доме в курортном городе Пункахарью вплоть до осени прошлого года. Недвижимость у них забрали из-за банкротства управляющей компании. В соответствии с законами Финляндии собственниками многоквартирных домов являются УК, а жильцы владеют их акциями, которые дают право распоряжаться жильем. Для того чтобы вернуть себе квартиры, жильцам нужно будет заплатить уже новой управляющей компании, если та появится, деньги за утраченную недвижимость им не вернут.

Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга сообщила журналистам, что финская сторона никак не отреагировала на произошедшее. При этом из-за закрытой границы пожилая актриса не может даже попасть в квартиру и забрать личные вещи. Дом после банкротства УК отключили от электричества и водоснабжения, поэтому постройка постепенно приходит в негодность, рассказала наследница артистки.

Также недвижимости в Финляндии лишился актер сериала «Убойная сила» Сергей Кошонин. Он приобрел дом площадью 200 квадратных метров в городе Иматра за 200 тысяч евро в кредит. Но 10 лет назад валюта резко поднялась в цене, и ему стало трудно отдавать 500 евро за оплату коммунальных услуг и возвращать займ. После пары просрочек на него подали в суд, который постановил отобрать недвижимость. На тот момент Кошонин вложил в этот дом почти 250 тысяч евро, уточняется в статье.

Строящееся заграждение на границе между РФ и Финляндией увеличат на полметра. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе Пограничной охраны страны.