Шукшину обвинили в жестоком обращении со своей матерью

Адвокат Юлия Вербицкая, участвующая в суде между актрисой Марией Шукшиной и ее сестрой Ольгой, заявила, что из-за ссоры с дочерью у Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось здоровье. Об этом сообщили «Известия».

По словам юриста, причиной плохого самочувствие артистки стало жестокое обращение со стороны Марии.

Лидия попросила о консультации с психологом, так как чувствовала депрессию. Она не всегда понимает суть подписываемых документов и доверяет своей дочери, которая убеждает ее подписывать договоры», — рассказала Вербицкая.

Ранее стало известно, что сестры Шукшины решили судиться за произведения их отца.