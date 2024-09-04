Шуфутинский высказался о повышении цен на свои выступления

Шансонье Михаил Шуфутинский заявил, что считает естественным повышение цен на свои концерты. На шоу «Вопрос ребром» одна из зрительниц рассказала, что СМИ писали о повышении стоимости выступлений артиста перед каждым 3 сентября на полмиллиона рублей.

Она спросила, с чем это связано. Певец пошутил, что цену на выступления повышает не он, а «третье сентября», и ничего плохого в этом нет.

Нас с каждым годом становится меньше. Если цены поднимают на наши выступления, наше присутствие, я считаю это вполне естественным. Если мы не заслужили бы, нам бы не повышали цены. Ничего в этом плохого не вижу. Жалко, что всего на полмиллиона, — сказал исполнитель.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что песня Шуфутинского «Третье сентября» является обычной композицией и ажиотаж вокруг нее искусственно раздувается. По его мнению, подобных треков много среди российских музыкантов и его нельзя назвать выдающимся. Как отметил критик, «Третье сентября» — это лирическая возрастная композиция, которую в основном слушают россияне от 40 до 65 лет.

Продюсер Иосиф Пригожин отметил, что шансонье давно пора присвоить звание народного артиста России. По его словам, он думал, что певец уже давно носит этот почетный статус.