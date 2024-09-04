Шуфутинский сделал признание об Алле Пугачевой

Певец Михаил Шуфутинский рассказал, как в студенческое время прогуливал пары и восхищался стройными ногами Аллы Пугачевой. Он высказался о стиле артистки в эфире шоу рэпера Басты «Вопрос ребром».

Знаменитость вспомнил, как пропускал занятия вместе с Аллой Пугачевой. По его словам, она одевалась очень ярко, носила короткие юбки, за что ее часто не пускали в музыкальное училище.

«Я, представьте себе, был кудрявый, с шевелюрой, но без бороды и одевался тоже достаточно модно. Была еще компания ребят. У Аллы квартира была рядом», – рассказал певец.

Сам Михаил тоже стильно одевался, но был не против прогулять пары у певицы дома. Они шли с компанией, а там пили вино и играли в домино.

«У меня дома бывали, но ехать было далеко, да и бабушка у меня очень строгая. Она спрашивала: «Что это за юбки? У нее же все ноги видны!». А я отвечал: «Бабушка, зато какие ноги!» — высказался звезда.

При этом исполнитель хита «3 сентября» отметил, что они с Пугачевой хорошо учились и прогуливали не больше других студентов.

Также Михаил Шуфутинский признался, что во время работы в ресторанах носил с собой молоток. Тогда артист боялся, что на него могут напасть в парке. Он пришивал к внутренней стороне пальто резинку и клал туда инструмент.