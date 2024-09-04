The Weeknd раскрыл название предстоящего альбома

Лонгплей станет заключительной частью трилогии из предыдущих альбомов After Hours (2020) и Dawn FM (2022).

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В своих соцсетях артист назвал предстоящий студийник «творческой вершиной проекта», созданной с использованием «экзистенциальных и самореферентных» тем. The Weeknd также опубликовал зловещее видео с ползущими красными титрами на черном фоне, раскрывающими, возможно, строчки из песен.

Ранее исполнитель выпустил к релизу два загадочных тизера. Дата выхода полноформатника пока неизвестна.