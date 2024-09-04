Лолита Милявская показала, как отдыхает в Болгарии с особенной дочерью

Лолита Милявская прилетела в Болгарию повидаться с особенной дочерью Евой. Певица уже посетила местный пляж, где сняла забавное видео. На нем исполнительница и ее дочь разыгрывают сценку из мультфильма «Университет монстров» и внезапно девушка называет родительницу «прекрасным монстром». «Вау. Я была кем угодно. Мамулей, братаном, но президентом охрипших монстров я еще не была», — сказала Милявская. Певица призналась, что не стала подбирать удачный ракурс для видео, а сняла себя как есть. Ранее она опубликовала видео, в котором рассказала, что по прилете в Болгарию, она в первую очередь занялась облагораживанием сада на территории своего коттеджа, после чего отправилась в апартаменты, где живут ее мама и дочь.