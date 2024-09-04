Зинатуллина отказалась принять извинения Моргенштерна*

Бывшая жена рэпера Алишера Моргенштерна* (признан иноагентом в РФ) Дилара Зинатуллина отказалась принять публичные извинения музыканта, заявив в своем Telegram-канале, что они неискренние и он «продаст мать» за одобрение общества.

Ранее Моргенштерн* признался, что страдает «глубочайшей депрессией и шизой», пообещал исправиться и встать «на путь трезвости», а также публично попросил прощения у бывшей жены Дилары.

Однако Дилара Зинатуллина не поверила в искренность извинений экс-мужа, напомнив ему, что уже после расставания он пытался разрушить ее новые отношения, разбивал ее сердце, смеялся над ее слезами, а также заставил подписать документы, что она не претендует на «приобретенное в браке имущество».

«Ты увидел отписки и негативные комментарии и решил извиниться, чтобы подчистить свою репутацию. (…) Тебе никогда не будет стыдно и ты никогда не сможешь понять, через что я прошла. Ты никогда не будешь сожалеть о том, сколько боли ты причинил. Ты пишешь этот огромный пост, чтобы вернуть к себе уважение, любовь публики и положительную оценку себя. Ты лицемер, ты мать продашь за одобрение общества», - заявила она.

Зинатуллина уверена, что Моргенштерн* не хочет меняться, а его извинения это попытка манипулировать поклонниками, но его слушатели уже выросли и «видят его насквозь».

«Я тоже выросла, я больше не семнадцатилетняя школьница, которая отчаянно хочет заслужить твою любовь и смотрит на тебя сквозь розовые очки. (…) Человек, который хочет получить прощение - просит его лично. Человек, который просит прощения на многомиллионную аудиторию, которая его осудила - хочет, чтобы эта многомиллионная аудитория перестала его осуждать», - констатировала она.

Алишер Моргенштерн* и Дилара Зинатуллина сыграли свадьбу в Москве 31 августа 2021 года. После заявлений главы СКР Александра Бастрыкина о том, что исполнитель может заниматься продажей наркотиков через Интернет, рэпер вместе с супругой спешно покинул Москву. Рэпер улетел в Дубай, где приобрел недвижимость и остался жить. В 2022 году Дилара Зинатуллина рассказала, что они приняли решение расстаться.

*признан иноагентом в РФ