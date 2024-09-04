Певец Филипп Киркоров купил у художницы Дарьи Русских две скульптуры за 1 млн рублей. Об этом рассказала сама скульптор в интервью порталу «Страсти».

По ее словам, Киркоров приобрел скульптуры «Монолог» и «Идеология». Русских не назвала точную сумму, которую певец отдал за произведения, однако отметила, что примерная стоимость коллекции превышает миллион рублей.

«Они о диалоге с самим с собой, о рассуждении, что такое счастье», — рассказала о скульптурах Русских.

Художница также призналась, что посетила вечеринку в честь дня рождения сына Киркорова Мартина, которая состоялась 29 июня. Скульптор подарила мальчику два сертификата: на квест-игру и в клинику доказательной стоматологии, поскольку «любит делать полезные и эмоциональные подарки». Праздник, по словам Русских, прошел крайне тепло, в компании близких людей. Она назвала честью то, что Киркоров пригласил ее на такое мероприятие.